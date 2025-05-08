الخميس 08 مايو 2025
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حوادث

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه

ضبط قضايا اتجار غير
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

تواصل وزارة الداخلية جهودها الحازمة للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، عبر إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وهي ممارسات تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بلغت القيمة المالية للتعاملات المضبوطة أكثر من 5 ملايين جنيه.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لحماية الاقتصاد الوطني وردع المخالفين.

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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الاتجار غير المشروع الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الأموال العامة الامن العام العملات الأجنبية جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

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