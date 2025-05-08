الخميس 08 مايو 2025
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محافظات

اعتماد 31 مدرسة جديدة بالغربية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

مدارس جديدة بالغربية
مدارس جديدة بالغربية

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه صدر قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، رقم 248 في 30 /4 /2025 باعتماد 31 مدرسة جديدة بمحافظة الغربية، ليصبح عدد المدارس المعتمدة بهذا القرار 363 مدرسة. 

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و تم اعتماد:
1- مدرسة إبراهيم سالم الإعدادية للتعليم الأساسي، المرحلة الإعدادية، زفتى
2- روضة مدرسة جناج (الجهاد الابتدائية بجناج سابقا)، المرحلة رياض أطفال، بسيون
3- مدرسة بنا أبو صير الابتدائية الجديدة، المرحلة الابتدائية، سمنود
4- روضة مدرسة حنون الابتدائية المشتركة، المرحلة الابتدائية، زفتى
5- مدرسة إبراهيم سالم للتعليم الأساسي، الابتدائية، زفتى
6- روضة مدرسة شبرا قاص المشتركة، رياض أطفال، السنطة
7- روضة مدرسة محمد شوقي النجار، رياض أطفال، سمنود
8- روضة مدرسة عزبة جاد، رياض أطفال، قطور
9- روضة مدرسة عبد العزيز جاويش الابتدائية، رياض أطفال، غرب طنطا
10- روضة مدرسة الثورة الابتدائية، رياض أطفال، بسيون
11- روضة مدرسة الحاجة عائشة السيد ربيع الرسمية لغات، رياض أطفال، زفتى
12- روضة مدرسة شبراريس الابتدائية، رياض أطفال، كفر الزيات
13- روضة مدرسة دلبشان الابتدائية الجديدة، رياض أطفال، كفر الزيات
14- روضة مدرسة عمر بن الخطاب، رياض أطفال، سمنود
15- مدرسة طوخ مزيد الرسمية لغات، الإعدادية، السنطة
16- روضة مدرسة الوحدة الابتدائية بالراهبين، رياض أطفال، سمنود
17- مدرسة الدكتور نزيه فتحي خلف الابتدائية، الابتدائية، زفتى
18- روضة مدرسة أبو الغر الابتدائية، رياض أطفال، كفر الزيات
19- روضة مدرسة حامد مرسي فرج للتعليم الأساسي، رياض أطفال، شرق طنطا
20- روضة مدرسة لطفي أمين سلامة، رياض أطفال، السنطة
21- مدرسة أبيار الإعدادية بنات، الإعدادية، كفر الزيات
22- روضة مدرسة باحثة البادية، رياض أطفال، سمنود
23- مدرسة الراهبين الجديدة للتعليم الأساسي، الابتدائية، سمنود
24- مدرسة أبو الغر الابتدائية، الابتدائية، كفر الزيات
25- روضة مدرسة أبوبكر الصديق بمحلة زياد، رياض أطفال، سمنود
26- مدرسة منشأة اليعقوبية للتعليم الأساسي، الإعدادية، بسيون
27- روضة مدرسة الشهيد منير سند الرسمية للغات، رياض أطفال، قطور
28- روضة مدرسة علي زين العابدين خليل، رياض أطفال، كفر الزيات
29- مدرسة الشهيد إبراهيم عبد الفتاح صالح، الابتدائية، بسيون
30- روضة مدرسة كفر الشيخ سليم الابتدائية المشتركة، رياض أطفال، غرب طنطا
31- روضة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، رياض أطفال، غرب طنطا.


من جانبه، قدم وكيل تعليم الغربية  الشكر للدكتور سراج الديب، مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية، ولفريق العمل بإدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية على الجهد المبذول، متمنيا دوام التوفيق للجميع.

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