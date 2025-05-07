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محافظات

قبل زيارة رئيس الوزراء غدا.. الغربية تستعد لافتتاح مستشفى طنطا العام

الغربية تستعد لافتتاح
الغربية تستعد لافتتاح مستشفى طنطا العام، فيتو

تستعد محافظة الغربية خلال الساعات القليلة المقبلة لزيارة مرتقبة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء غدا الخميس لافتتاح مستشفى طنطا العام الجديد، أحد أبرز المشروعات الصحية العملاقة التي تشهدها المحافظة، والذي تم إنشاؤه بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 2 مليار جنيه، وكذا تفقد عدد من المشروعات الجارية.

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وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن أعمال الإنشاء والتجهيز بالمستشفى تسير على قدم وساق، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ الفعلية وصلت إلى 99%، ويتم حاليًا الانتهاء من أعمال فرش الأجهزة والمعدات الطبية استعدادًا لبدء التشغيل الفعلي للمستشفى. 

وأضاف أن المشروع يحظى بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لضمان إنجازه بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المستشفى مقام على مساحة 13 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 294 سريرًا، منها 223 سريرًا داخليًا وحروق، و45 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 26 حضّانة أطفال، و33 ماكينة غسيل كلوي، و19 سريرًا بقسم الاستقبال والطوارئ، فضلًا عن 21 عيادة خارجية و11 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية.

ويُعد المستشفى الجديد إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في الغربية، ومن شأنه أن يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية، وتخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية الأخرى بالمحافظة، بما يعود بالنفع على المواطنين ويوفر رعاية صحية متكاملة وفقًا لأحدث النظم الطبية.

 

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