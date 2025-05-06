الحكومة تعلن تأييدها لتعديلات قانون الصيدلة بإضافة سنة تدريبية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن أن مدة الدراسة في الصيدلة خمس سنوات، وبعد التخرج تكون هناك سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.

وقال وزير الشئون النيابية: أؤكد على التوافق الذي حدث في اللجنة، ولا ينبغي تعطيل هذا القانون أكثر من ذلك، لأن أي تأخير ليس في صالح المخاطبين بأحكام هذا القانون، لافتا إلى أن الحكومة إذا أرادت إدخال أي تعديلات أخرى أو كان هناك رأي مختلف ستطرحه وتوضحه خلال الجلسة العامة للمجلس عند عرض مشروع القانون للمناقشة.

جاء ذلك بعدما قال ممثل وزارة التعليم العالي، إنه مفوض من وزير الصحة للرد فيما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بالاعتماد بأن وزارة الصحة تعتمد منشآتها، إلا أن ممثل وزارة الصحة أكد التوافق مع ما انتهت إليه اللجنة، وهو ما أكد عليه أيضا وزير الشئون النيابية.

رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب

وعقب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قائلا: "هذا غير قانوني، لو الدكتور وزير الصحة معترض على أى نص سيقول ذلك في الجلسة العامة، المستشفى تعتمد التدريب الخاص للطلبة.

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