اعتبارا من العام الدراسي القادم، الجامعة البريطانية تطلق برنامج "نظم معلومات الأعمال"

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، عن إطلاق تخصص جديد بكلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية، تحت مسمى "نظم معلومات الأعمالBusiness Information Systems، وذلك بداية من العام الدراسي الجديد، 2025 /2026.

إطلاق برنامج نظم معلومات الأعمال بالجامعة البريطانية

ويهدف برنامج BIS إلى الدمج بين مجالي الأعمال والتكنولوجيا، حيث يزوّد الطلاب بالمهارات العملية، والشهادات الدولية، والخبرات التطبيقية، بناءً على رؤى عميقة من خبراء الصناعة، واستجابة لاحتياجات السوق المتغيرة، ويعكس هذا لإنجاز التزام الجامعة البريطانية المستمر بالتميز الأكاديمي وربط التعليم بسوق العمل، بما يضمن إعداد جيل جديد من القادة القادرين على إحداث تأثير حقيقي في مستقبل قطاعات الأعمال والتكنولوجيا، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

وعلى هامش إطلاق هذا التخصص الجديد، نظمت الكلية احتفالية خاصة، بحضور ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من قادة التكنولوجيا ورواد الأعمال، من بينهم الدكتورة هادية فخر الدين، القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة هبة صالح، ممثلة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيسة معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، إلى جانب قيادات من الشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية في مجالات التكنولوجيا والاتصالات.

إطلاق برنامج نظم معلومات الأعمال بالجامعة البريطانية

وتضمن الحفل العديد من الأنشطة التفاعلية التي عكست فلسفة الكلية التعليمية القائمة على التعلم بالتجربة، منها عروض باستخدام تقنيات الهولوجرام ومحاكاة للأعمال بالشراكة مع شركات التكنولوجيا الرائدة.

رئيس الجامعة البريطانية: المستقبل يتطلب طرح برامج دراسية مبتكرة

بدوره، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن استقراء المستقبل يتطلب طرح برامج تعليمية مبتكرة تجمع بين النظرية والتطبيق، وإطلاق هذا التخصص يؤكد التزامنا بتخريج رواد قادرين على التعامل مع تحديات العصر الرقمي وتحقيق التميز في مجالات الأعمال والتكنولوجيا، ومزودين بأعلى مستوى من الكفاءة والخبرة.

وأضاف الدكتور "لطفي"، إن إطلاق برنامج نظم معلومات الأعمال، يمثل محطة جديدة في مسيرة الجامعة البريطانية نحو الريادة الأكاديمية وربط التعليم بسوق العمل، وتعكس سعى الكلية إلى تحقيق معايير الجودة العالمية، بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، وإحداث تأثير حقيقي في المستقبل الرقمي.

إطلاق برنامج نظم معلومات الأعمال بالجامعة البريطانية

من جانبها، أشارت الدكتورة هادية فخر الدين، القائم بأعمال عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن "برنامج BIS يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب للتواصل مع خبراء الصناعة واكتساب خبرات عملية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل العالمي، في إطار تأهيل طلاب الكلية لسوق العمل العالمي عبر بيئة تعليمية تفاعلية قائمة على الابتكار والتحدي والتجربة العملية.

يذكر أن كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية، تقدم برامج أكاديمية متميزة تغطي تخصصات إدارة الأعمال، الاقتصاد، والعلوم السياسية، تركز مناهجها على المزج بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتنمية مهارات التفكير التحليلي والتواصل.

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