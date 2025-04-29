الثلاثاء 29 أبريل 2025
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ندوة مشتركة بين مكتبة الإسكندرية ومعهد تكنولوجيا المعلومات في مجال تطوير البرمجيات

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) فرع الإسكندرية، أول فعالية مشتركة بين المؤسستين تحت عنوان “Career Road Map for Developers”، والتي أُقيمت بالمسرح الصغير بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

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 شهدت الفعالية نجاحًا كبيرًا بحضور جماهيري واسع من الشباب المهتمين بمجال تطوير البرمجيات، حيث استضافت الندوة المهندس حسن مجدي؛ المدير التقني بشركة ProCrew مصر والإمارات، والمهندس أحمد سليمان؛ مدير تسليم البرمجيات بشركة Cartona.

 

حيث قاما باستعراض أهم الوظائف المطلوبة في سوق العمل المصري والعالمي، وناقشا المهارات الأساسية التي يبحث عنها أصحاب الأعمال في المطورين، وقدما مصادر موثوقة لبداية قوية للمسيرة المهنية في مجال البرمجة.

 

ويُعد هذا الحدث بداية لسلسلة من الفعاليات المستقبلية التي سينظمها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، ضمن شراكة تهدف إلى دعم شباب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل الرقمي، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

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مكتبه الإسكندرية والامارات مصر

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