رجل يثير الفزع بمستشفى حميات أسوان، حمل السلاح الأبيض وهاجم المرضى والطواقم الطبية (فيديو)

حادث مستشفى حميات أسوان، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للذعر، يظهر رجل يحمل سلاح أبيض، ويتهجم على مستشفى حميات أسوان، ما أثار حالة من الفزع بين الممرضين والمرضى.

رجل يثير الفزع بمستشفى حميات أسوان

ويظهر مقطع الفيديو حالة الفزع التي كانت عليها الممرضات، وظهرت إحداهما تقول: "نادوا الأمن.. نادو الأمن"، وآخرين يقولون: "هو مين وعايز ايه"، بينما ظهر الرجل وهو يحمل السلاح الأبيض، مثيرًا الذعر بين المرضى والطاقم الطبي.

رجل يثير الذعر في مستشفى حميات أسوان، فيتو



كما أظهر الفيديو أيضًا صرخات واستغاثات بعض المتواجدين في المستشفى، عند رؤية الرجل وهو يحمل السلاح الأبيض "السكين"، وكان يبحث في غرف المستشفى عن شخص ما، ويشير البعض في المقطع إلى أن الرجل الذي كان يحمل السلاح كان يبحث عن زوجته داخل غرف مستشفى حميات أسوان وبين الممرات.

النشطاء يطالبون بمعاقبة من يثير الذعر بين المصريين

وأثار الفيديو حالة من الفزع والرعب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بسرعة القبض على الرجل الذي أثار الرعب في مستشفى حميات أسوان، في حين أكد آخرون أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه بالفعل، ويتم التحقيق معه، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعته لإثارة الفزع بين المرضى والطواقم الطبية داخل المستشفى.

بلطجي يقتحم مستشفى حميات أسوان بسلاح أبيض

ويقولك الدكاترة والتمريض بيهاجروا برا البلد ليه

هو كل واحد اتضرب في الاستقبال يعني يقوم يسافر!!

ضيف لملف الهجرة!! pic.twitter.com/Fq1F50eCUl — ꜱʜᴀʜᴅ||🇪🇬 (@Shaaaaahd2888) May 7, 2025

وعلق عدد من النشطاء على مقطع الفيديو المرعب قائلين: "يتهجم على ممرضي مستشفى حميات أسوان كان يبحث عن زوجته.. شخص يثير الذعر بسلاح أبيض في مستشفى حميات أسوان وفورًا الأمن يلقي القبض عليه، ليكن عبره القانون فوق الجميع.."

وعبر البلوجر محمد عبد الرحمن عن غضبه قائلًا: "يعني ايه بلطجي يهاجم مستشفي بسلاح أبيض ويرهب المستشفى كله؟ الأمر أصبح مرعب والمطلوب معاقبة كل من يتسبب في رعب الناس بهذا الشكل".

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