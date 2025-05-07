الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عنصرين إجراميين للاتجار في المخدرات والأسلحة النارية بالمرج

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في منطقة المرج.

 

سقوط تجار المخدرات والأسلحة النارية بالمرج 


أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عنصرين إجراميين  مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال من ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - 2 بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش- 2 فرد محلى الصنع – عدد من الطلقات النارية – ميزان حساس).


وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط تجار المخدرات والأسلحة النارية بالمرج سقوط تجار المخدرات سقوط تجار المخدرات والأسلحة النارية المرج أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

أمن المنافذ يحبط تهريب مخدرات في الإسماعيلية بـ 2.5 مليون جنيه

مدمن مخدرات يقتل زوجته ويصيب والدتها بشاكوش في الغربية

الأكثر قراءة

فجوري وتوبتي في العلن، وائل غنيم يوجه رسالة لتركي آل الشيخ ويكشف سر الإساءة إليه

عبد الواحد السيد يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الزمالك

الرمادي يقود تدريب الزمالك اليوم بعد رحيل بيسيرو

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

رسميا، الزمالك يوجه الشكر لبيسيرو

قرار عاجل من تعليم القاهرة بشأن ضرب تلميذ مصاب بالسكر ومنعه من دخول الحمام

بملابس صفراء وجلسة غير لائقة في لقاء رسمي، بسمة وهبة تثير انتقادات المصريين

رفض التنازل عن مستحقاته، كواليس إنهاء تعاقد بيسيرو مع الزمالك

خدمات

المزيد

لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2025 ودرجاتها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقته بالخير الكثير والمال الوفير

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

ما مدى وجوب طواف القدوم على الحاج حال ذهابه إلى عرفة مباشرة؟ رد حاسم من الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية