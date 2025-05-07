ضبط عنصرين إجراميين للاتجار في المخدرات والأسلحة النارية بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في منطقة المرج.

سقوط تجار المخدرات والأسلحة النارية بالمرج



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عنصرين إجراميين مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال من ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - 2 بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش- 2 فرد محلى الصنع – عدد من الطلقات النارية – ميزان حساس).



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.