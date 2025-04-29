الثلاثاء 29 أبريل 2025
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حوادث

فيديو يقود الشرطة للقبض على عصابة سرقة الدراجات النارية في طنطا

المتهمين
المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، في كشف ملابسات واقعة سرقة دراجة نارية، وتمكنت من ضبط مرتكبيها، كما تبين تورطهما في ثلاث وقائع سرقة مماثلة.

فيديو يقود الشرطة لـ عصابة طنطا.. ضبط شخصين وراء سرقة دراجات نارية بالغربية
فيديو يقود الشرطة لـ عصابة طنطا.. ضبط شخصين وراء سرقة دراجات نارية بالغربية

تفاصيل البلاغ

تلقى قسم شرطة ثان طنطا بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم أول طنطا، يفيد بقيام شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية بسرقة دراجته أثناء توقفها أمام محل عمله بدائرة القسم، دون اتهامه لأحد بعينه.

جهود البحث والتحري

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية مرتكبي الواقعة، حيث تبين أنهما شخصان "لهما معلومات جنائية"، ويقيمان بمحافظة الغربية. تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أسفرت التحريات عن تورطهما في ثلاث وقائع سرقة أخرى.

 

وبإرشادهما، تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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