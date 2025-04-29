فيديو يقود الشرطة للقبض على عصابة سرقة الدراجات النارية في طنطا

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، في كشف ملابسات واقعة سرقة دراجة نارية، وتمكنت من ضبط مرتكبيها، كما تبين تورطهما في ثلاث وقائع سرقة مماثلة.

فيديو يقود الشرطة لـ عصابة طنطا.. ضبط شخصين وراء سرقة دراجات نارية بالغربية

تفاصيل البلاغ

تلقى قسم شرطة ثان طنطا بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم أول طنطا، يفيد بقيام شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية بسرقة دراجته أثناء توقفها أمام محل عمله بدائرة القسم، دون اتهامه لأحد بعينه.

جهود البحث والتحري

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية مرتكبي الواقعة، حيث تبين أنهما شخصان "لهما معلومات جنائية"، ويقيمان بمحافظة الغربية. تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أسفرت التحريات عن تورطهما في ثلاث وقائع سرقة أخرى.

وبإرشادهما، تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.