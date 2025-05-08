11 سنة من الانتظار، أهالي الغربية يترقبون زيارة مدبولي اليوم للمطالبة بسرعة تشغيل مستشفى السنطة

يترقب أهالي مركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى مدينتهم، حاملين آمالًا كبيرة في أن تساهم هذه الزيارة في تسريع وتيرة الانتهاء من أعمال تجديد مستشفى السنطة المركزي، والتي تجاوزت العشر سنوات دون اكتمال.

وكان المشروع قد بدأ قبل أكثر من عقد لتطوير مستشفى السنطة ورفع كفاءته لخدمة ما يزيد عن نصف مليون مواطن، إلا أن تأخر التنفيذ وتعدد الشركات المسؤولة عن الإنشاءات، إضافة إلى ضعف المتابعة، تسبب في تعطل العمل وترك المستشفى في حالة من الجمود.

"نروح فين؟"

وقال محمود عبد العال، أحد سكان مدينة السنطة: "بقالي 11 سنة بشوف المستشفى على حالها.. وعيالنا بتتعب، ومفيش مكان نعالجهم فيه. نروح طنطا ولا زفتى؟ طيب اللي معندوش مواصلات ولا فلوس؟".

"عايزين قرار واضح بموعد الافتتاح"

أما منى ابراهيم معلمة من السنطة، قالت: "كل مرة بنسمع وعود ومفيش حاجة بتتنفذ. دلوقتي لما رئيس الوزراء جاي، بنطالب بقرار واضح ونهائي بموعد فتح المستشفى. تعبنا بجد".

"المستشفى ده أمان لينا"

وأضاف محمد سامي، أحد شباب السنطة: "المستشفى ده مش مجرد مبنى.. ده أمان للناس هنا. أي طوارئ أو حادث، لازم نلاقي خدمة طبية قريبة. التأخير ده بيعرض حياة الناس للخطر".

وكان مستشفى السنطة المركزي يُعد من المستشفيات الحيوية في المحافظة، لكنه ظل مغلقًا جزئيًا بسبب أعمال التجديد غير المنتهية، مما شكّل عبئًا على المستشفيات المجاورة وأرهق المواطنين.

أهالي السنطة يأملون أن تحمل زيارة رئيس الوزراء غدًا قرارات حاسمة تنهي هذا الملف المزمن، وتعيد لهم حقهم في خدمة صحية لائقة طال انتظارها.

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