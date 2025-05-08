محافظ القاهرة يتابع أعمال تشغيل سوق عبد المجيد الحضاري بالمقطم (صور)

وصل منذ قليل، د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى سوق المجيد محمود الحضاري بالمقطم والذى تم نقل باعة سوق الزلزال له.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم نقل الباعة بعد إزالة سوق الزلزال إلى سوقين عمار بن ياسر وعبد المجيد محمود، موضحا أن السوقين اللذين أقامهما صندوق تحيا مصر مزودين بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، ومدعمين بكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة بهما، مشيرًا إلى أن كافة المشروعات التنموية التى تقيمها الدولة تهدف إلى المساهمة فى رفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أنه قد تم توفير أماكن لكافة الباعة المتواجدين فى السوق القديم بالأسواق الحضارية الجديدة ليستطيعوا ممارسة أنشطتهم المختلفة فى مكان منظم وآمن للباعة والمترددين على السوق.

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