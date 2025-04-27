محافظ القاهرة يواصل أعمال رفع إزالة سوق الزلزال العشوائي بالمقطم لليوم الثاني

لليوم الثانى على التوالى أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أعمال رفع المخلفات الناتجة عن إزالة سوق الزلزال العشوائي بشارع ٩ بالمقطم بعد نقل أكثر من ٣٥٠ من الباعة المتواجدين به إلى سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم.

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال تسكين الباعة في أماكنهم الجديدة بالسوقين اللذين أقامهما صندوق تحيا مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقضاء على العشوائيات، وتوفير أماكن حضارية للباعة فى أسواق مجمعة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن سوق الزلزال العشوائى كان يمثل بؤرة للتلوث والعشوائية بالمنطقة، كما كان امتداده العشوائي داخل الشوارع يعيق دخول سيارات الإسعاف، وعربات الإطفاء.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم توفير أماكن لكافة الباعة المتواجدين فى السوق القديم بالأسواق الحضارية الجديدة ليستطيعوا ممارسة أنشطتهم المختلفة فى مكان منظم وآمن للباعة والمترددين على السوق.



وأضاف محافظ القاهرة أن كافة المشروعات التنموية التى تقيمها الدولة تهدف إلى المساهمة فى رفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين اللذين تم نقل الباعة لهما مزودين بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، ومدعمين بكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة بهما .

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