السبت 29 مارس 2025
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أخبار مصر

لليوم الثانى، استمرار أعمال إزالة مخالفات البناء في المقطم

ازالة بناء مخالف
ازالة بناء مخالف بالقاهرة، فيتو
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تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لليوم الثانى على التوالى، أعمال إزالة الأدوار العليا المقامة بدون ترخيص فى منطقة المقطم.

محافظ القاهرة يشرف على إزالة عقار بالمقطم

حملات مكثفة لمواجهة مخالفات البناء في الدقهلية (صور)


وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

 

وأشار محافظ القاهرة إلى رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع ملف مخالفات البناء علي مدار الساعة، وتقوم المحافظة بتلقي شكاوي المواطنين في هذا الشأن والتعامل معها أولا بأول.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة  ١٥٤٩٦، و١١٤على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام العيد.

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