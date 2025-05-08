الكشف عن عقوبة إلقاء قطع نقدية على حكم بالدوري الفرنسي

كشفت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، خصم نقطة مع وقف التنفيذ من رصيد سانت إيتيان، بسبب رمي قطع نقدية على أحد حكام مباراة الديربي ضد ليون، في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

تفاصيل واقعة إلقاء قطع نقدية على الحكم المساعد

وكان سانت إيتيان، صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير والقريب من الهبوط، تغلب على ليون 2-1 في 20 أبريل الماضي في مباراة توقفت نحو 45 دقيقة إثر إلقاء قطع نقدية على الحكم المساعد مهدي رحموني الذي أصيب، ما اضطر حكم الساحة الدولي فرانسوا لوتيكسييه إلى مطالبة اللاعبين بالتوجه نحو غرف الملابس أواخر الشوط الأول قبل أن تستكمل بعدها.

ويتواجد سانت إيتيان بفارق أربع نقاط عن لوهافر صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق البقاء أو الهبوط مع ثالث الدرجة الثانية، قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

ويلعب سانت إيتيان مع مضيفه ريمس الثالث عشر والذي لم يضمن البقاء حتى الآن، ثم يستضيف تولوز الثاني عشر، فيما يلعب لوهافر مع ضيفه مارسيليا الثاني ومضيفه ستراسبورج السادس.

وستتم محاكمة شخصين في أكتوبر المقبل بتهمة رمي العملات المعدنية.

وأعلن نادي سانت إتيان إلقاء القبض على مشجع تسبب في إصابة مساعد حكم مباراة الفريق ضد أولمبيك ليون بمقذوف من المدرجات، في المباراة التي انتهت بفوز سانت إتيان بهدفين مقابل هدف أمام ليون ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من الدوري الفرنسي.

وتعرض الحكم المساعد في مباراة سانت إتيان وليون، لإصابة بالرأس، بعد قذفه بشيء معدني من جانب مدرجات مشجعي فريق سانت إتيان، ليقرر فرانسوا ليتكسير حكم الساحة توقف اللقاء لحظات من نهاية الشوط الأول، في الدقيقة 45.



تحديد هوية الجاني



وقال نادي سانت إيتيان في بيان: "بعد توقف المباراة اتخذ النادي على الفور جميع الإجراءات اللازمة لكشف الحقائق بدقة، وقد مكّن هذا التحقيق سريعًا من تحديد هوية الجاني المزعوم لإطلاق المقذوف".

وأضاف: "استنادا إلى معلومات قدّمها النادي، وبالتعاون مع السلطات، أُلقي القبض على الشخص فور مغادرته الملعب. وهو الآن قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وسيقدّم نادي سانت إيتيان شكوى ضده".



وأوضح: "سيتخذ النادي أشدّ العقوبات من جانبه، حتى لا يفلت هذا العمل المنفرد من العقاب، يُؤكّد سانت إتيان التزامه التام بمكافحة جميع أشكال العنف، وسيواصل العمل بحزم مع جميع الجهات المعنية لتمكين اتخاذ أشد التدابير ضد مرتكبي هذا النوع من الأعمال".

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