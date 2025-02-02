ليل يسحق سانت إيتيان برباعية بالدوري الفرنسي

فاز فريق ليل ضيفه سانت إيتيان بنتيجة 4/1، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

ورفع ليل رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف موناكو صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد سانت إيتيان عند 18 نقطة في المركز 15.

وتقدم زوريكو دافيتاشفيلي في الدقيقة السادسة لفريق سانت إيتيان، قبل أن يسجل جوناثان ديفيد هدف التعادل لفريق ليل في الدقيقة 32 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 63 سجل المغربي أسامة الصحراوي الهدف الثاني، قبل أن يضيف زميله جابريل جودمانسون الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وعاد أسامة الصحراوي ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريق ليل في الدقيقة 78.

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