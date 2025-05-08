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أخبار مصر

وزير التعليم يشيد بقرار رئيس التنظيم والإدارة بشأن آلية نتيجة مسابقات المعلمين

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

 أشاد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بقرار المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتماد آلية جديدة بشأن نتيجة المسابقات التي ينفذها الجهاز لصالح الوزارة لشغل وظائف معلم مساعد مادة في مختلف التخصصات، معربًا عن سعادته بمرونة الجهاز والحلول الابتكارية لخدمة قضايا التعليم ومعاونة الوزارة في تلبية حاجة المنظومة التعليمية من المعلمين.

وأكد الوزير أن الآلية الجديدة تمنح الفرصة لمن نجح في الامتحان الإلكتروني ولكن حصل على مرتبة لم تؤهله إلى أن يكون ضمن العدد المطلوب بالمحافظة التي قدم عليها للمسابقة، للعمل في محافظة أخرى لم تستوفِ العدد المطلوب، وهي الآلية التي ستسهم في سرعة سد العجز في أعداد المعلمين بالمحافظات المختلفة، وتقليل الحاجة إلى عقد المزيد من المسابقات المتتالية للوصول إلى العدد المطلوب بكل محافظة.

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 واستكمالًا لهذه الآلية من جانب الوزارة، أعلن السيد الوزير محمد عبداللطيف عددا من ضوابط عمل المتقدمين الذين سيعملون في غير محافظاتهم، والتي تشمل الالتزام بالعمل في المحافظة التي سجل المتقدم الرغبة بها خلال مدة التعاقد ولن يسمح بالنقل لمحافظته إلا بعد إنهاء مدة التعاقد وفقًا لقانون التعليم، وإتمام إجراءات التعيين، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على استقرار العملية التعليمية ومرحبًا بمن يريد الاستمرار في المحافظة التي قضى بها مدة التعاقد.

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