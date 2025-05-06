الثلاثاء 06 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير التموين يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة مطالب المواطنين

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في اجتماع هدفه تعزيز التنسيق والتواصل مع السلطة التشريعية، في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أكد الوزير خلال اللقاء أهمية الاستماع إلى مقترحات النواب، ودراسة الطلبات المقدمة من جانبهم، والتي تعكس احتياجات المواطنين في مختلف المجالات المتعلقة بالتموين.

 

وشدد الدكتور فاروق على ضرورة سرعة التعامل مع تلك الطلبات، حيث وجه إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بفرزها ومتابعتها مع الجهات المعنية، مع الالتزام بسرعة الرد والتفاعل مع النواب سواء فيما يخص شكاوى المواطنين أو مطالب أصحاب المنشآت التموينية.

يأتي هذا اللقاء ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز آليات التواصل السياسي، وتحقيق استجابة فعالة ومباشرة لقضايا المواطنين عبر ممثليهم في البرلمان.

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اعضاء مجلسي النواب والشيوخ السلطة التشريعية وزارة التموين

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