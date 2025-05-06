وزير التموين يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة مطالب المواطنين

التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في اجتماع هدفه تعزيز التنسيق والتواصل مع السلطة التشريعية، في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أكد الوزير خلال اللقاء أهمية الاستماع إلى مقترحات النواب، ودراسة الطلبات المقدمة من جانبهم، والتي تعكس احتياجات المواطنين في مختلف المجالات المتعلقة بالتموين.

وشدد الدكتور فاروق على ضرورة سرعة التعامل مع تلك الطلبات، حيث وجه إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بفرزها ومتابعتها مع الجهات المعنية، مع الالتزام بسرعة الرد والتفاعل مع النواب سواء فيما يخص شكاوى المواطنين أو مطالب أصحاب المنشآت التموينية.

يأتي هذا اللقاء ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز آليات التواصل السياسي، وتحقيق استجابة فعالة ومباشرة لقضايا المواطنين عبر ممثليهم في البرلمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.