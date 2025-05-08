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رياضة

موعد مباراة بودو جليمت ضد توتنهام في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

مباراة بودو جليمت
مباراة بودو جليمت ضد توتنهام في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، يلتقي فريق بودو جليمت ضد توتنهام مساء اليوم الخميس في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب أسبميرا في النرويج.

 

موعد مباراة بودو جليمت وتوتنهام

 ومن المقرر أن تنطلق مباراة بودو جليمت أمام توتنهام، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة بودو جليمت ضد توتنهام

 وستذاع مباراة بودو جليمت ضد توتنهام اليوم الخميس في منافسات بطولة الدوري الأوروبي، على قناة “BEIN Sports HD 2”.

 

وانتهت مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بين توتنهام وبودو جليمت، بفوز الفريق الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعبه.

 

ويلتقي الفائز من مواجهة توتنهام ضد بودو جليمت مع الفائز من لقاء مانشستر يونايتد ضد بلباو في الدور النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

 

وعلى صعيد متصل قررت رابطة الدوري الإنجليزي تقديم موعد مباراة توتنهام أمام أستون فيلا يومين، لمنح الفريق وقتا إضافيا للتعافي قبل نهائي محتمل بالدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد.

 

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مباراة توتنهام وأستون فيلا، التي كانت مقررة في ملعب فيلا بارك يوم الأحد 18 مايو الساعة 2:15 ظهرا، ستقام يوم الجمعة 16 مايو الساعة 7:30 مساء.

كذلك، تم تعديل موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج من الساعة 8:00 مساء إلى 8:15 مساء يوم الجمعة 16 مايو.

 

يأتي هذا القرار لتقليص الفارق في فترة الراحة بين توتنهام ومانشستر يونايتد، إذ كان من المقرر أن يحصل الأخير على 42 ساعة و15 دقيقة إضافية من الراحة في حال تأهلهما لنهائي الدوري الأوروبي.

ويعتمد ذلك على نجاح الفريقين في اجتياز مباراتي إياب نصف النهائي بالبطولة الأوروبية.

 

وفي ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي حقق كل من توتنهام ومانشستر يونايتد انتصارات مقنعة في مباراتي الذهاب، ما يعزز فرص تأهلهما إلى النهائي، فقد فاز توتنهام 3-1 على بودو/جليمت النرويجي في ملعب توتنهام بلندن، فيما فاز مانشستر يونايتد 3-0 على أتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس ببلباو.

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