الصراع يحتدم في الدوري المصري قبل الجولة الخامسة.. الأهلي يهدد قمة بيراميدز في مجموعة التتويج.. قتال شرس للهروب من الهبوط.. وهذا الثنائي يتقاسم صدارة الهدافين

الدوري المصري، تنطلق منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 " اليوم الثلاثاء.

وتقام مباريات الجولة الخامسة لمجموعتي التتويج والهبوط على مدار 4 أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة.

وتشهد مجموعتي تحديد البطل ومجموعة تفادي الهبوط منافسة قوية قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

واقترب الأهلي من بيراميدز متصدر جدول ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الفريق السماوي أمام فاركو 3-2 في الجولة الرابعة من التصفيات النهائية.

وينتظر الأهلي مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل بالجولة الخامسة في مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري المصري، فيما يلتقي بيراميدز مع البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل في ختام الجولة.

ويتطلع الأهلي مع مدربه المؤقت عماد النحاس لمواصلة صحوته بعد تحقيق الفوز في آخر جولتين على حساب بتروجت وحرس الحدود.

وقلص الأهلي فارق النقاط مع بيراميدز المتصدر إلى نقطة واحدة، ما يحفز الفريق الأحمر على مواصلة انتصاراته أمام المصري صاحب المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

وعلى صعيد متصل يتطلع بيراميدز، المتصدر برصيد 47 نقطة، إلى تجاوز خسارته الأخيرة أمام فاركو، عندما يحل ضيفًا على البنك الأهلي باستاد القاهرة الدولي.

فيما يسعى الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين أمام المصري البورسعيدي، والبنك الأهلي، عندما يحل ضيفا على سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه علي ماهر.

ويعتمد الزمالك على تألق هداف الدوري ناصر منسي، الذي سجل 10 أهداف.

ويحتل الزمالك، المركز الثالث برصيد 40 نقطة، وسط شكوك حول استمرار البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني، في منصبه.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 30 نقطة، ويطمح للثأر من خسارته أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

مواعيد الدوري المصري مجموعة تحديد البطل الجولة الخامسة

الخميس 8 مايو 2025

الأهلي ضد المصري البورسعيدي - 8 مساءً

الجمعة 9 مايو 2025

سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك - 5 مساءً

البنك الأهلي ضد بيراميدز - 8 مساءً

فاركو ضد بتروجت - 8 مساءً

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل قبل الجولة الخامسة

1- بيراميدز 47 نقطة

2- الأهلي 46 نقطة

3- الزمالك 40 نقطة

4- المصري البورسعيدي 35 نقطة

5- البنك الأهلي 33 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 30 نقطة

7- فاركو 29 نقطة

8- بتروجيت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

أمام منافسات مجموعة الهبوط فتشهد هي الأخري منافسة قوية من أجل الابتعاد عن مركزي الهبوط من دوري الأضواء والشهرة.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري

مجموعة الهبوط

الثلاثاء 6 مايو 2025

سموحة ضد طلائع الجيش - 5 مساءً

زد اف سي ضد الاتحاد السكندري - 8 مساءً

الأربعاء 7 مايو 2025

الجونة ضد مودرن سبورت - 5 مساءً

الإسماعيلي ضد إنبي - 8 مساءً

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري

1- زد 28 نقطة

2- الجونة 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري 22 نقطة

4- طلائع الجيش 22 نقطة

5- سموحة 22 نقطة

6- غزل المحلة 20 نقطة

7- الاسماعيلي 19 نقطة

8- إنبي 18 نقطة

9- مودرن سبورت 15 نقطة

كما يشهد ترتيب هدافي الدوري المصري منافسة قوية بين أكثر من لاعب بعد إعتلاء ناصر منسي وأسامة فيصل قمة الترتيب بعد الجولة الرابعة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الخامسة للتصفيات النهائية

1- ناصر منسي الزمالك 10 أهداف

1- أسامة فيصل البنك الأهلي 10 أهداف

2- إمام عاشور الأهلي 9 أهداف

2- محمد علي بن حمودة غزل المحلة 9 أهداف

3- شادي حسين زد 8 أهداف

3- عمرو ناصر فاركو 8 أهداف

3- ياو أنور البنك الأهلي 8 أهداف

4- فيستون ماييلي بيراميدز 7 أهداف

4- محمود زلاكة سيراميكا كليوباترا 7 أهداف

4- صلاح محسن المصري 7 أهداف

5- مصطفي فتحي بيراميدز 6 أهداف

5- إبراهيم عادل بيراميدز 6 أهداف

نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.



والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.



وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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