حالة المرور اليوم، خريطة الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

سادت حالة من الانتظام في حركة السير صباح اليوم الخميس، بشوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، وكذلك بالمحاور الرابطة بين المحافظات، سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية، وسط انتشار مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة الحالة المرورية والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على الحركة.

سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

شهد شارع الهرم الرئيسي بعض الكثافات المرورية في حركة السيارات، وذلك بالتزامن مع استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق، ما استدعى توجيه السائقين إلى الطرق البديلة المُعلنة مسبقًا.

حالة المرور اليوم الخميس 8 مايو 2025



في المقابل، سادت مرونة في حركة السير بمناطق مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية، وكوبري الجيزة المعدني، وشارع فيصل من منطقة الطوابق وحتى العشرين.

كما ظهرت سيولة مرورية بشارع السودان وصولًا إلى جامعة القاهرة وميدان النهضة، وامتدت حتى مناطق بولاق وإمبابة، وسط انسياب نسبي للحركة.

سيولة أعلى الدائري ومحور 26 يوليو

انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، وميداني رمسيس وعبد المنعم رياض، بالإضافة إلى مناطق وسط البلد.

كما شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة سيولة ملحوظة، مع انتظام الحركة بكافة المداخل المؤدية إليه. وظهرت مرونة مرورية أعلى كورنيش النيل، خاصة للمتجهين إلى مناطق الملك الصالح وحلوان.

وعلى الطريق الزراعي، انتظمت حركة السيارات أمام القادم من مدينة بنها في اتجاه ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كما ساد الانسياب بطول كورنيش النيل من المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تمركز رجال المرور لمتابعة الحالة والتعامل مع أي طارئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.