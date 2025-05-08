أيمن الرمادي يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الزمالك

يعقد أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية مساء اليوم الخميس داخل معسكر الفريق المغلق، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدًا الجمعة، في إطار الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الرمادي يجتمع بلاعبي الزمالك

ومن المنتظر أن يشرح الرمادي خلال المحاضرة الفنية خطة اللعب، ويستعرض نقاط القوة والضعف في فريق سيراميكا كليوباترا، إلى جانب التأكيد على بعض التعليمات الفنية والتكتيكية للاعبين.

وتأتي الجلسة في إطار رفع درجة التركيز والجاهزية قبل المباراة المرتقبة التي يسعى فيها الزمالك لتحقيق الفوز ومواصلة الأداء الإيجابي.

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