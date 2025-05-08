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رياضة

الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق اليوم الخميس، عقب انتهاء المران الرئيسي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق تدريبه الختامي تحت قيادة المدير الفني أيمن الرمادي، على أن يعلن بعدها قائمة اللاعبين المختارين للمباراة، تمهيدًا للدخول في المعسكر.

 

ويأتي المعسكر في إطار تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ورفع درجة التركيز قبل المباراة المرتقبة التي يسعى فيها الزمالك لتحقيق الفوز ومواصلة تحسين موقعه في جدول الترتيب.

 

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