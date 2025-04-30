وزير الصحة يوجه بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين بحريق خط غاز طريق الواحات البحرية

‎وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتقديم الدعم اللازم والرعاية الصحية للمصابين في حريق خط غاز طريق الواحات البحرية قسم أول أكتوبر.

كما وجه وزير الصحة باستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تداعيات الحادث.



الاستجابة الفورية لحادث حريق خط غاز طريق الواحات البحرية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان الاستجابة الفورية لحادث حريق خط غاز طريق الواحات البحرية- قسم أول أكتوبر، حيث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الحادث لتقديم الدعم الطبي العاجل.

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ووفقًا للتقرير الأولي، أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين تم نقل 8 من المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، و5 إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة.

وتتابع وزارة الصحة حالة المصابين عن كثب لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية.

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