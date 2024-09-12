الخميس 12 سبتمبر 2024
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رياضة

المقاولون يضم 76 لاعبًا جديدا لفرق الناشئين من الاختبارات

اختبارات المقاولون
اختبارات المقاولون

اختبارات الناشئين، أعلن نادي المقاولون العرب عن انضمام 76 لاعبًا جديدًا لفرق الناشئين بعد الانتهاء من الاختبارات السنوية التي أقيمت بمقر النادي، وبجميع محافظات مصر في إطار السعي الدائم والمستمر من إدارة النادي لاكتشاف أفضل العناصر المميزة من اللاعبين الموهوبين.

بدأت الاختبارات في 25 مايو 2024، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر، وشهدت إقبالًا كبيرًا من اللاعبين الموهوبين.

عدد المقبولين من اختبارات الناشئين بالمقاولون 2024

5 لاعبين لفريق 2011  
14 لاعبًا لفريق  2012
9 لاعبين لفريق  2013
5 لاعبين لفريق  2014
28 لاعبا لفريق   2015
15 لاعبًا فريق    2016

وشملت الاختبارات لاعبين من عدة محافظات، منها القاهرة، الجيزة،، بني سويف، المنيا، الشرقية، الإسكندرية، المنوفية، الدقهلية، سوهاج، أسوان.

وفي هذا السياق، أكد يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، أن اختيار اللاعبين تم بدقة وعناية من خلال لجان متخصصة، مشيدا بالدعم المستمر من مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة.

وأوضح عبد الغني أن النادي يسعى إلى خلق بيئة مثالية لتطوير اللاعبين وتعزيز مهاراتهم ضمن رؤية مستقبلية واضحة.

 

 

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