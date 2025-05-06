الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط لإعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع دمياط

حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بعدد من شوارع دمياط

 نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالتعاون مع مديرية الأمن وشرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بعدد من شوارع المدينة وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بتكثيف الجهود لمواجهة التعديات على الطرق العامة وتحقيق الانضباط في الشارع،

استهداف مناطق حيوية في المدينة

شملت الحملة شوارع الشرباصي والتجاري ومناطق القنطرة وسوق الحسبة وباب الحرس وعزبة اللحم، حيث تم رفع كافة الإشغالات والتصدي للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بعدد من شوارع دمياط
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بعدد من شوارع دمياط

 

تحقيق الانضباط وتيسير حركة المرور

تهدف هذه الحملات إلى إعادة الانضباط للشارع الدمياطي وتيسير حركة المرور للمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

استمرار الحملات لتحقيق الأهداف المنشودة

 

أكدت الجهات المعنية أن هذه الحملات ستستمر خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة في إعادة الانضباط للشارع الدمياطي والتصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات. 

 

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