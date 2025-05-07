دوري أبطال أوروبا، ساكا يسجل الهدف الأول لأرسنال في شباك باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا، سجل أرسنال هدفه الأول في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي في الدقيقة 75 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

وجاء هدف أرسنال من خلال لاعبه ساكا من متابعة داخل منطقة جزاء الفريق الفرنسي.

وأصبحت النتيجة الآن تقدم باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف للفريق الإنجليزي، وهي النتيجة التي تؤهل أصحاب الأرض لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الباريسي قد تقدم بهدف أول أحرزه رويز، في شباك ضيفه الإنجليزي، ليضع قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف بعد ركلة حرة لمصلحة باريس سان جيرمان، نفذها فيتينيا لترتد من الدفاع يقابلها رويز بتسديدة قوية سكنت شباك أرسنال.

وسجل فاريق باريس سان جيرمان الهدف الثاني في شباك ضيفه أرسنال الإنجليزي في الدقيقة 72 من عمر المباراة من خلال تسديدة قوية للمغربي أشرف حكيمي، سكنت على يسار حارس مرمى الضيوف.

وكان باريس سان جيرمان فاز على أرسنال بهدف دون مقابل، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "الإمارات".

ويلتقي المتأهل من هذه المباراة مع إنتر ميلان في النهائي بميونخ، بعدما تغلب على برشلونة الإسباني.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا

جاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس باكو، نونو ميدنيز.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز.

خط الهجوم: باركولا، ديزيري دوي، كفاراتسيخيليا.

البدلاء: سافونوف، تيناس، جونزالو راموس، عثمان ديمبلي، لي إن، لوكاس بيرالدو، لوكاس هيرنانديز، كيمبمي، زائير إيمري، إبراهيم مباي، تابي.

تشكيل أرسنال أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

فيما جاء تشكيل أرسنال أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، كيور، سكيلي

خط الوسط: اوديجارد، بارتي، رايس

خط الهجوم: ساكا، ميرينو، مارتينيلي

ويسعى باريس سان جيرمان للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2020، عندما خسر أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد.

فيما يسعى أرسنال إلى التأهل إلى النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخ النادي، بعد الأولى عام 2006 حين خسر أمام برشلونة الإسباني.

ويلتقي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 بمدينة ميونخ المتأهل من باريس سان جيرمان وأرسنال مع إنتر ميلان الذي تغلب على برشلونة في مواجهة مثيرة 4-3 في لقاء العودة بالدور نصف النهائي.

حكم مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال

يدير اللقاء حكم الساحة الألماني فيليكس تسفاير البالغ من العمر 43 عاما، الذي يدير مباراته السابعة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأشهر تسفاير خلال هذه المباريات 31 إنذارا إضافة إلى 4 بطاقات حمراء، واحتسب ركلتي جزاء.

وسبق أن أدار فيليكس تسفاير مباراتين للفريق الباريسي عندما اكتسح مكابي حيفا بنتيجة 7-2 في دوري المجموعات لموسم 2022-2023، وقبلها التعادل مع نابولي 2-2 في دور المجموعات لموسم 2018-2019.

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