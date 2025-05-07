وزير الزراعة يكشف توقعات حجم إنتاج محصول القمح هذا العام

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاحتياطي من القمح يكفي لـ3.5 شهر بخلاف ما يتم توريد من موسم توريد القمح.

إنتاج محصول القمح هذا العام

وتوقع أن يصل إنتاج القمح هذا العام إلى 10 ملايين طن بينما في العام الماضي تم توريد حوالي 8.5 مليون طن.

وزير الزراعة: توريد مليون و440 ألف طن قمح محلي

وأضاف وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن كمية القمح التي تم توريدها حتى اليوم بلغت مليونًا و440 ألف طن، لافتًا إلى أن هناك موجة حارة قادمة ستساعد في زيادة توريد محصول القمح.



وتابع: "همنا السنة دي إننا نقدر نغطي الرغيف المدعم أو نصل من 4.5 مليون طن توريد لـ5 ملايين توريد أقماح مصرية والنسبة دي تخلينا نقدر نغطي الرغيف المدعم"، مؤكدًا أن ما يتم توريده من المزارعين ثمنه يصرف للصاحب المحصول في خلال 48 ساعة بفروع البنك الزراعي المصري ووزارة التموين، مؤكدًا أن هناك استعدادات كبير لموسم توريد القمح.

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