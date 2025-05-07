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رياضة

دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يتقدم على أرسنال بهدف رويز

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وأرسنال

دوري أبطال أوروبا، أحرز فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، هدف فريقه الأول في شباك أرسنال الإنجليزي، بالدقيقة 27 من المباراة التي تجمعهما على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"،  في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف بعد ركلة حرة نفذها لمصلحة باريس سان جيرمان، نفذها فيتينيا لترتد من الدفاع يقابلها رويز بتسديدة قوية سكنت شباك أرسنال. 

وكان باريس سان جيرمان فاز على أرسنال بهدف دون مقابل، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "الإمارات".

ويلتقي المتأهل من هذه المباراة مع إنتر ميلان في النهائي بميونخ، بعدما تغلب على برشلونة الإسباني.

بدأ أرسنال المباراة بضغط قوي على باريس سان جيرمان، وأهدر فرصة في الدقيقة الثالثة بعد كرة عرضية من يوريان تيمبر لاعب أرسنال من جهة اليمين قابلها ديكلان رايس برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة الرابعة، أطلق جابرييل مارتنيللي تسديدة من داخل منطقة الجزاء ابعدها دوناروما من منتصف مرماه.

وفي الدقيقة الثامنة، أطلق مارتن أوديجارد لاعب أرسنال تسديدة من على حدود منطقة الجزاء ابعدها دوناروما بشكل رائع عن مرماه.

وفي الدقيقة 17، أطلق خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان  تسديدة قوية ارتدت من القائم الأيسر.

 

تشكيل باريس سان جيرمان ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا

جاء تشكيل  باريس سان جيرمان أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس باكو، نونو ميدنيز.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز.

خط الهجوم: باركولا، ديزيري دوي، كفاراتسيخيليا.

البدلاء: سافونوف، تيناس، جونزالو راموس، عثمان ديمبلي، لي إن، لوكاس بيرالدو، لوكاس هيرنانديز، كيمبمي، زائير إيمري، إبراهيم مباي، تابي.

 

تشكيل أرسنال أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

فيما جاء تشكيل أرسنال أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، كيور، سكيلي

خط الوسط: اوديجارد، بارتي، رايس

خط الهجوم: ساكا، ميرينو، مارتينيلي

 

ويسعى باريس سان جيرمان للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2020، عندما خسر أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد.

فيما يسعى أرسنال إلى التأهل إلى النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخ النادي، بعد الأولى عام 2006 حين خسر أمام برشلونة الإسباني.

ويلتقي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 بمدينة ميونخ المتأهل من باريس سان جيرمان وأرسنال مع إنتر ميلان الذي تغلب على برشلونة في مواجهة مثيرة 4-3 في لقاء العودة بالدور نصف النهائي.

 

حكم مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال

يدير اللقاء حكم الساحة الألماني فيليكس تسفاير البالغ من العمر 43 عاما، الذي يدير مباراته السابعة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأشهر تسفاير خلال هذه المباريات 31 إنذارا إضافة إلى 4 بطاقات حمراء، واحتسب ركلتي جزاء.

وسبق أن أدار فيليكس تسفاير مباراتين للفريق الباريسي عندما اكتسح مكابي حيفا بنتيجة 7-2 في دوري المجموعات لموسم 2022-2023، وقبلها التعادل مع نابولي 2-2 في دور المجموعات لموسم 2018-2019.

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