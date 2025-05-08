خالد الصاوي يجري بعض الفحوصات الطبية بعد خضوعه لجراحة

أجرى مؤخرًا الفنان خالد الصاوي بعض الفحوصات الطبية، وفق تعليمات الطبيب المعالج له، وذلك بعد أن خضع مؤخرًا لجراحة بالعمود الفقري، لإصابته بانزلاق غضروفي من الدراجة الثالثة.

وكشف مصدر مقرب من الفنان خالد الصاوي أنه كان يعاني من آلام شديدة بالظهر بعد خضوعه للجراحة التي أجراها مؤخرًا، وتسببت تلك الآلام في عدم مقدرته على الحركة بشكل طبيعي، لذلك طلب منه الطبيب المعالج إجراء بعض الفحوصات الطبية لمعرفة تفاصيل حالته التي وصل إليها حاليًّا.

وأضاف المصدر، أنه من المفترض أن يخضع خالد الصاوي لنظام غذائي قاس خلال الفترة القادم لإنقاص وزنه، حتى يتمكن من الحركة بشكل طبيعي، ويتخلص من آلام العمود الفقري التي يعاني منها.

مسلسل سيد الناس

يذكر أن الفنان خالد الصاوي قد شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل “سيد الناس”، مع عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد زاهر وأحمد رزق ومنة فضالي، وعرض المسلسل في شهر رمضان الماضي، وواجه العديد من الإنتقادات الكثيرة.

كما شارك الصاوي في بطولة فيلم “سيكو سيكو”، بجانب عصام عمر وطه دسوقي، باسم سمرة، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، ومن تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

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