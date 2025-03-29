أبطال سيكو سيكو يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (فيديو وصور)

احتفل صناع وأبطال فيلم “سيكو سيكو” بالعرض الخاص داخل أحد السينمات بمدينة 6 أكتوبر.

وكان من أول الحضور أبطال الفيلم طه دسوقي، وعصام عمر، وخالد الصاوي، كما حضر للتهنئة الفنان أحمد داش، ومحمود عزب، وأحمد مالك، وأميرة أديب، وآخرون.

وظهر الفنان طه دسوقي مرتديا الشال الفلسطيني خلال العرض في لافتة دعم للشعب الفلسطيني الأبي.

قصة وأبطال فيلم سيكو سيكو

ويأتي فيلم "سيكو سيكو" من بطولة عصام عمر وطه دسوقي، باسم سمرة، خالد الصاوي، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، ومن تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

وتدور أحداث فيلم سيكو سيكو في إطار كوميدي اجتماعي، عن شابين الأول يعمل في شركة شحن، والثاني لاعب ألعاب فيديو، ومن ثم يتم توريطهم في مشكلات مليئة بالمفاجآت ويحاول الشابان النجاة بأقل الخسائر الممكنة.

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