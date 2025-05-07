مسلسل آسر الحلقة 28، حياة تقرر مواجهة عشيقة زوجها

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 28 حول أسر الذي يذهب إلى ناي، ويصارحها بمشاعره ويخبرها أنه يحبها، ويطلب منها أن تتلقى العلاج من أجله هو.

بعد ذلك، يتوجه آسر إلى دار الأيتام، ليكتشف أن فراس قد غادر المكان بصحبة عزت، الذي اصطحبه ليعلمه فنون “ضرب النار”.

يعيش عزت خلال هذه الحلقة لحظات عصيبة مليئة بالصراع النفسي، ويشعر بندم شديد تجاه ما قام به مع مجد.

في الوقت ذاته، يشرع آسر في تنفيذ خطته ضد حياة ورغب، حيث ينتظر حدوث انتكاسة من قبل حياة ليستخدمه لصالحه، وبالفعل، تتصل به حياة وتطلب منه خدمة، بأن يتحقق ما إذا كانت عشيقة رغب ستتواجد في صالة القمار تلك الليلة، وتطلب منه أيضًا أن يكون إلى جانبها.

تتأنق حياة وتذهب إلى الصالة، لتجد رغب يضحك مع الفتاة المقصودة، فتدخل بكامل أناقتها وتلفت الأنظار إليها ثم تجلس إلى جوارها وتبدأ حديثًا غير مباشر، تؤكد فيه أن راغب يخصها وحدها، وأنها تدرك ما يحدث، وتصف الفتاة بأنها مجرد نزوة عابرة في حياة راغب، بينما هي تمثل كل شيء بالنسبة له.

وفي سياق موازي، يطلب آسر من راغب أن يعطيه جوابًا نهائيًّا بشأن مصير عزت، أما هذا الأخير، فيستعد للحضور إلى صالة القمار، بناءً على طلب رغب، الذي أراد منه أن يتأنق ويظهر في أبهى حلة لإقناع أسر بعدم إبعاده عن العمل معهما، غير أن عزت يأتي وهو يحمل نية مختلفة تمامًا وهي الانتقام.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.