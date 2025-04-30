هل المقصود من قانون الرياضة الجديد الأهلي؟ أشرف صبحي يعلق

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة لا تستهدف ناديًا بعينه، وعلى رأسهم النادي الأهلي، مشددًا على أن مشروع القانون الجديد يأتي في إطار تطوير شامل للمنظومة الرياضية المصرية بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.

أشرف صبحي: قانون الرياضة الجديد ليس ضد الأهلي

وشدد “صبحي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، على أن الحديث عن استهداف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية هو أمر غير دقيق.

وقال صبحي: "القانون مش ضد الأهلي، ونحترم كل مؤسساتنا الرياضية ونهدف إلى دعمها وتطويرها، مش العكس".

وزير الشباب: بند الـ 8 سنوات لا يمثل جوهر تعديلات قانون الرياضة

وأوضح الوزير أن بند الـ8 سنوات بـقانون الرياضة الجديد، الذي أثار الكثير من الجدل مؤخرًا، لا يمثل جوهر التعديلات المقترحة، بل هو جزء من رؤية متكاملة بدأت الوزارة العمل عليها منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية المختلفة، مشيرًا إلى أن جلسات الحوار المجتمعي تم توثيقها رسميًا بمحاضر تثبت حضور ومشاركة المعنيين في صياغة هذه الرؤية.

وزير الرياضة: نعمل وفقا للدستور والمواثيق الدولية والأولمبية

وأضاف صبحي: "نحن نعمل وفقًا للدستور المصري ونحتكم إلى المواثيق الدولية والأولمبية، ونسعى لبناء قانون رياضي عصري يعزز من استقلالية المؤسسات الرياضية، ويواكب تطورات الساحة الرياضية محليًا وعالميًا".

كما أكد الوزير أن الوزارة تسير بخطى هادئة ومدروسة في التواصل مع الاتحادات الدولية، لضمان توافق التعديلات مع المعايير المعترف بها دوليًا، ولحماية مصر من أي عقوبات قد تنتج عن تعارض القوانين الوطنية مع المواثيق الرياضية الدولية.

وشدد على أن الهدف الأساسي من تعديلات القانون هو تمكين الكيانات الرياضية من النمو والتطور المؤسسي، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية على مختلف المستويات، وليس التضييق على أي مؤسسة أو كيان رياضي.

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