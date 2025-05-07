إنجاز جديد لسالم الدوسري مع الهلال السعودي

حقق سالم الدوسري، قائد الهلال، إنجاز تاريخي، بعدما سجل هدفين في شباك الرائد، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن.

إنجاز سالم الدوسري

وسجل الدوسري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 41 و59 من عمر المباراة، ليواصل تقديم العروض المثيرة مع "الزعيم".

ورفع الدوسري رصيده إلى 23 هدفا في 44 مباراة خاضها مع الهلال بمختلف المسابقات، وهو أعلى معدل تهديفي له خلال موسم واحد.

وتجاوز الدوسري معدل الموسم الماضي، حيث سجل خلاله 22 هدفا في 42 مباراة بمختلف البطولات.

ووصل قائد الهلال إلى 12 هدفا خلال الموسم الحالي من دوري روشن، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة أهدافه في النسخة الماضية من المسابقة.

ويحتل "الزعيم" وصافة ترتيب دوري روشن، برصيد 60 نقطة، فيما يقبع الرائد بالمركز الأخير (21).

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