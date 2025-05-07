الدوسري يقود التشكيل المتوقع للهلال أمام الرائد بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يلتقي فريق الهلال نظيره الرائد مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتتمثل أهمية المباراة للهلال في سعيه لتقليص الفارق مع المتصدر الاتحاد، الذي يعتلي جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني بـ62 نقطة، ويتطلع إلى تحقيق الفوز والإبقاء على آماله قائمة في التتويج بلقب هذا الموسم.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الرائد

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: سيرجي سافيتش، مالكوم فيليب، روبن نيفيز.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري، كايو سيزار

موعد مباراة الهلال والرائد اليوم في الدوري السعودي

وتُقام مباراة الهلال والرائد اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025، في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة الهلال والرائد

وستنقل شبكة قنوات SSC السعودية المواجهة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن متابعة اللقاء عبر قناة SSC Sport Extra 1، بصوت المعلق مشاري القرني.

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