"صوتك هيوصل"، ندوة تثقيفية للوطنية للانتخابات لتعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية

نظّمت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ندوة تثقيفية، تحت شعار "شارك.. صوتك هيوصل"، بمقر الهيئة في القاهرة.

الندوة جاءت تجسيدًا للتعاون المستمر بين الجانبين لتعزيز الدمج السياسي وتوفير بيئة انتخابية دامجة تضمن الإتاحة الكاملة لهذه الفئة، وذلك عبر إجراءات وتيسيرات تُمكّنهم من ممارسة حقهم في التصويت بسهولة وكرامة.

شهد اللقاء حضور القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة، والقاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، وعدد من قيادات الهيئة، إلى جانب وفد من المجلس القومي ومجموعة من ذوي الإعاقة يمثلون مختلف الفئات.

وأكد القاضي حازم بدوي في كلمته أهمية تهيئة المناخ المناسب لمشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، مشددًا على أن المشاركة السياسية حق وواجب وطني، مشيرًا إلى جهود الهيئة في تكييف الإجراءات وتوفير الوسائل المساعدة اللازمة.

بدوره، استعرض القاضي أحمد بنداري تفاصيل الإجراءات المتخذة لتمكين ذوي الإعاقة من المشاركة في جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من تحديث البيانات وحتى عملية التصويت، بالتنسيق مع المجلس القومي لتحديد الاحتياجات الخاصة وضمان تلبيتها.

كما تناول القضاة شادي رياض وشريف صديق آليات تحديث قواعد البيانات وتجهيز المقار الانتخابية بمسارات وتجهيزات خاصة، إضافة إلى تدريب العاملين على التعامل مع ذوي الإعاقة لضمان تجربة انتخابية سلسة.

وشهدت الندوة حوارًا مفتوحًا بين المشاركين ومسؤولي الهيئة، حيث طُرحت تساؤلات عدة بشأن الضمانات المقدمة لتمكين ذوي الإعاقة انتخابيًا، في أجواء تفاعلية تُوّجت بإشادة واسعة من الحضور.

وحرصًا على شمولية التواصل، تم توفير ترجمة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، ما ساهم في تمكينهم من التفاعل الكامل مع مجريات النقاش.

في ختام الفعالية، أكد مسؤولو الهيئة والمجلس التزامهم الراسخ باستمرار العمل على تمكين ذوي الإعاقة، باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في بناء مستقبل ديمقراطي شامل، كما أعرب المشاركون عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تعزز إشراكهم الفعّال في الحياة السياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.