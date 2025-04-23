الوطنية للانتخابات تنظم ندوة لتعزيز الوعي السياسي لدى "شباب العمال"

نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية توعوية لأعضاء الاتحاد العام لشباب العمال بمقر الهيئة في القاهرة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ضمن بروتوكول التعاون بين الجهتين.

وهدفت الندوة إلى تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب، وتوسيع إدراكهم بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، انطلاقًا من إيمان الهيئة بدور الشباب الحيوي في دعم الاستقرار السياسي والمؤسسي للدولة.

حضر الندوة القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من القضاة ومسؤولي الهيئة، من بينهم القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي، ونائباه القاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق.

كما شارك من وزارة الشباب والرياضة العميد وسام صبري، مساعد الوزير للكيانات الشبابية، والدكتور محمد حسن، معاون الوزير، إلى جانب عبد العزيز سمير، رئيس اتحاد شباب العمال، وأعضاء الاتحاد.

في كلمته الافتتاحية، نقل القاضي أحمد بنداري تحيات رئيس الهيئة، ووجه التهنئة للحضور بمناسبة قرب عيد العمال، مؤكدًا أهمية بناء جيل واعٍ سياسيًا قادر على ممارسة دوره الوطني في الحياة العامة.

وقدّم بنداري عرضًا تناول فيه نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، إلى جانب استعراض آليات عملها في إدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات داخل وخارج مصر. كما استعرض القاضي شادي رياض آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، موضحًا كيفية التغلب على مشكلات تشابه الأسماء باستخدام منظومة الرقم القومي التي تضمن دقة وسلامة البيانات الانتخابية.

من جانبه، تناول القاضي شريف صديق الدور التقني للهيئة في إدارة البيانات، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد على منظومة متطورة لتنقية بيانات الناخبين بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن جميع المراكز الانتخابية تخضع للمعاينة الميدانية للتحقق من جاهزيتها.

شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من شباب الاتحاد، حيث طرحوا العديد من الأسئلة حول العملية الانتخابية ودورهم في صنع القرار السياسي. وأكد مسؤولو الهيئة أن المشاركة في الانتخابات تمثل حقًا وواجبًا وطنيًا، تسهم في دعم المسار الديمقراطي وضمان تمثيل حقيقي لتطلعات المواطنين.

في ختام الفعالية، وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الشكر للمشاركين، مؤكدة على أهمية استمرار عقد مثل هذه الندوات التي تمكّن الشباب من أداء دورهم الوطني، وتعزز من شفافية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

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