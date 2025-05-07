"الشباب في قلب المشهد السياسي"، ندوة تثقيفية للوطنية للانتخابات

نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية موسعة تحت عنوان "الشباب في قلب المشهد السياسي"، بمقرها الرئيسي بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الهيئة بدورها التوعوي وتعزيز الثقافة السياسية لدى الشباب المصري، باعتبارهم القوة الدافعة لمستقبل الوطن.

مشاركة واسعة ورسائل واضحة

شهدت الندوة حضورًا رفيع المستوى من قيادات الهيئة، في مقدمتهم المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، إلى جانب مسؤولي الجهاز التنفيذي.

كما شاركت وزارة الشباب والرياضة بوفد رسمي ترأسته إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وراندا البيطار، مدير عام إدارة برلمان الشباب، برفقة مجموعة من أعضاء برلمان شباب مصر ممثلين لمختلف المحافظات.

رؤية استراتيجية وتأكيد على دور الشباب

وفي كلمته الافتتاحية، شدد المستشار حازم بدوي على أهمية تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم السياسية، مشيرًا إلى أن الندوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة التي تتجاوز إدارة الانتخابات لتشمل التوعية المجتمعية الشاملة.

كما أعلن عن عدد من المبادرات التي تبنتها الهيئة، ومنها التفاعل المباشر مع الشباب في المدارس والنوادي، وتنظيم أنشطة توعوية بالتزامن مع الأحداث الثقافية الكبرى مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكد رئيس الهيئة أن مصر على أعتاب استحقاقات انتخابية هامة تشمل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مشددًا على أن حيادية الهيئة ونزاهتها ستظل ركيزة أساسية في إدارة هذه العمليات، وأن المصلحة الوطنية هي البوصلة الوحيدة التي توجه عملها.

تمكين المرأة وتسليط الضوء على الوعي السياسي

أشاد المستشار بدوي بدور المرأة المصرية في العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن العنصر النسائي كان الأبرز في المشاركة الأخيرة، ما يعكس وعيًا متزايدًا وإدراكًا لقيمة الصوت الانتخابي. كما دعا الشباب إلى إدراك مسؤولياتهم الوطنية، معتبرًا المشاركة في الانتخابات واجبًا وطنيًا لا يقل أهمية عن كونه حقًا دستوريًا.

وقدّم المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، عرضًا تفصيليًا عن نشأة الهيئة واختصاصاتها، وآليات عملها في إدارة الانتخابات داخليًا وخارجيًا. كما استعرض أبرز محطات النجاح التي مرت بها الهيئة في تنظيم الاستحقاقات السابقة.

من جهته، شرح المستشار شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي، الجهود المبذولة في تحديث قاعدة بيانات الناخبين، موضحًا أن الهيئة تستخدم الرقم القومي لضمان الدقة ومنع التكرار. كما أكد على التعاون مع وزارات وهيئات سيادية لضمان موثوقية البيانات.

وتحدث المستشار شريف صديق عن قاعدة بيانات الكيانات الإدارية ونظام المعاينة الذي تتبعه الهيئة لتجهيز المراكز الانتخابية، بما يضمن سلاسة سير العملية الانتخابية.

تفاعل مثمر مع الشباب وحوارات مفتوحة

اتسمت الندوة بحوارات تفاعلية ثرية بين ممثلي الهيئة والشباب المشاركين، الذين أبدوا اهتمامًا لافتًا بموضوعات مثل نزاهة العملية الانتخابية، وأهمية المشاركة الفعالة في صنع القرار.

وأكد مسؤولو الهيئة أن الاقتراع ليس مجرد إجراء، بل هو ركيزة ديمقراطية لا غنى عنها لضمان استقرار الدولة ومؤسساتها.

اختُتمت الندوة بتوجيه الشكر والتقدير للشباب الحاضرين، تقديرًا لحرصهم على المشاركة والاستفادة.

وأعرب المشاركون عن امتنانهم لتنظيم هذا اللقاء، مطالبين بتكرار هذه المبادرات لما لها من أثر إيجابي في بناء وعي سياسي وطني مستدام.

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