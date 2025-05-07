أمين الفتوى: دراسة الموسيقى كهواية أو تخصص أكاديمي ليست حرامًا بشرط

رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال وجهته الطالبة شهد محمد من محافظة كفر الشيخ حول مشروعية دراستها لقسم الموسيقى كهواية أو تخصص جامعي.

هل الموسيقى محرمة شرعا؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الموسيقى في حد ذاتها ليست محرمة، وإنما يتوقف الحكم الشرعي على طبيعة ما يصاحبها من محتوى أو سلوك.

الآداب العامة في الموسيقى وموقف الشرع

وأوضح أن "الموسيقى صوت، وهذا الصوت إذا لم يكن مصحوبًا بما ينافي الآداب العامة أو يدعو إلى الفحش والفسوق، فلا حرج فيه شرعًا، ولا يعد حرامًا"، مشيرًا إلى أن "التحريم الوارد في بعض الأحاديث النبوية، بحسب عدد من العلماء، ليس متعلقًا بالموسيقى منفردة، بل بالمجموع، أي إذا اجتمعت مع أشياء محرمة أخرى.

وأضاف أن هناك اتجاهًا فقهيًا يرى أن جميع الأحاديث التي ورد فيها تحريم الموسيقى ضعيفة أو غير قطعية الثبوت، في حين أن الاتجاه الآخر -وهو ما عليه الفتوى- يرى أن التحريم لا يشمل كل أنواع الموسيقى، وإنما فقط إذا اجتمعت مع منكرات أخرى كالكلمات البذيئة أو الأفعال المحرمة.

وأكد أن دراسة الموسيقى كهواية أو تخصص جامعي لا حرج فيها، وأن الحكم يتغير بحسب نية الإنسان وكيفية توظيفه لهذا العلم، والأمر في النهاية يعود إلى الممارسة المهنية بعد ذلك؛ هل ستكون في إطار مباح ومحترم، أم في سياق مخالف للضوابط الشرعية؟

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