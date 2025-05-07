تفاصيل الدورة التثقيفية لاتحاد عمال الوفد (صور)

اختتم اتحاد العمال الوفديين، الدورة التدريبية التثقيفية المنعقدة تحت عنوان "التمكين النقابي للعمال في إطار العمل الحزبي"، والتي تنظم فعالياتها علي مدار يومي 6 و7 من الشهر الجاري بمقر حزب الوفد الرئيسي بالدقي، تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وتأتي ضمن احتفالات حزب الوفد بعيد العمال لعام 2025.

اتحاد عمال الوفد



وكرم الاتحاد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بتقديم درع الاتحاد وشهادة تقدير امتنانا لدعمه الدائم للاتحاد كما كرم رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة قيادات وأعضاء الاتحاد على جهودهم.



وقال الدكتور عبدالسند يمامة في كلمة له أثناء حضوره الجلسة الختامية أنه سعيد بالحضور لجلسات اتحاد العمال الوفديين وأن حزب الوفد هو حزب الأمة وله كبير في القضايا العمالية.



وقال الدكتور عبدالسند يمامة أن اجتماعات الاتحاد تتزامن هذا العام مع صدور قانون العمل والذي سيبدأ في السريان في ١ /٩.

وأكد رئيس الوفد أنه حضر احتفال عيد العمال الذي أقيم بالسويس وأن أنه رئيس الحزب الوحيد وهو حزب الوفد الذي تشرف بهذا الحضور مما يعكس تقدير القيادة السياسية للوفد وهو تكليف وتشريف لحزب الوفد.

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن القانون قد لايلبي كل المطالب ولكنه خطوة كبيرة مؤكدا أنه كان له رأي قاله في حملته الانتخابية لانتخابات الرئاسة الماضية طالب فيه أن يكون الحد الأدني للأجور وقتها ٥ آلاف جنيه بدلا من ٣ وفي النهاية الدولة وضعت ٧ آلاف جنيه للحد الأدني.



وكان رأيي ان الدولة يجب ان تتحمل تغطية الفرق بين الأجور والحد الأدنى خاصة ان كثير من المنشآت الفردية والخاصة لاتستطيع تحمل هذا الفرق وطالبت بإنشاء هيئة وطنية لتحمل تلك الفروق وأن هذا هو دور الدولة بدلا من ان تضطر بعض المؤسسات للإغلاق في حالة عجزها عن تطبيق الحد الادني.

وأشار المهندس محمد السيد بدره، سكرتير عام اتحاد العمال الوفديين، إلى أن الدورة التدريبية السنوية التي ينظمها الاتحاد هذا العام تحت عنوان "التمكين النقابي للعمال في إطار العمل الحزبي"، تأتي انطلاقًا من حرص الاتحاد على تعزيز الوعي النقابي والسياسي لدى أعضائه، خاصة في ظل صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يستدعي تأهيل القيادات العمالية للتعامل مع مستجداته. ووجه "بدره" الشكر والتقدير للدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب وقيادات الحزب كافة، على دعمهم المتواصل للاتحاد وتقديمهم كافة أوجه الدعم لتمكينه من أداء دوره الوطني في خدمة عمال مصر.

ومن جانبها، قالت شيماء يوسف شحاتة، نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين وسكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد السابق، أن الدورة التدريبية الحالية لاتحاد العمال الوفديين تهدف بشكل أساسي إلى رفع كفاءة الكوادر النقابية، وبناء جيل جديد من القيادات القادرة على تمثيل العمال بفعالية داخل الأطر الحزبية والنقابية، بما يسهم في الدفاع عن حقوقهم وتعزيز دورهم المهني والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة مشيرة إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن احتفالات حزب الوفد بعيد العمال لعام 2025، وهو الحدث الذي يولي له الحزب اهتمامًا خاصًا نظرًا لما يحمله من رمزية ودلالة كبيرة في دعم وتقدير الطبقة العاملة حيث يحرص الحزب سنويًا على الاحتفال بعيد العمال من خلال تكريم النماذج المشرفة من العمال، وتنظيم فعاليات توعوية ودورات تثقيفية وتأهيلية، تهدف إلى صقل مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة والخبرة التي تمكنهم من مواجهة تحديات سوق العمل والمشاركة الفاعلة في صنع القرار النقابي والحزبي على حد سواء.

وحاضر في الدورة التدريبية نخبة من المتخصصين في المجال العمالي والنقابي هم: أحمد الصعيدي المحامي بالنقض واستشاري التدريب، ومنال حافظ القيادية الوفدية ونائب رئيس اتحاد العمال الوفديين، ومحمد أبو العينين المحامي بالنقض ومقرر اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد، وشيماء يوسف شحاتة نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين وسكرتير الهيئة العامة لحزب الوفد ومنسق الدورة التدريبية.

أقيمت الدورة تحت إشراف المهندس محمد السيد بدره سكرتير عام اتحاد العمال الوفديين وقيادات اتحاد العمال الوفديين ومن تنسيق شيماء يوسف شحاتة نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين ومنسق الدورة التدريبية.

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