اللجنة النوعية بحزب الوفد تناقش طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية(صور)

عقدت اللجنة النوعية للانتخابات بحزب الوفد برئاسة المستشار عيد هيكل اجتماعا لمناقشة الطلبات المقدمة من مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة.

انتخابات مجلس النواب المقبلة



حضر الاجتماع الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بجانب أعضاء اللجنة فؤاد بدراوي نائب رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة بجانب القياديين بوفد الجيزة محمد الكردي وأحمد عابد عضوا اللجنة.



وأكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد أن لجنة الانتخابات التي نحضرها اليوم هي إحدى اللجان النوعية وعملها عمل فني وأعضاؤها يتوفر فيهم المؤهلات الخاصة بلجنة الانتخابات.



وقال رئيس الوفد إن فؤاد وبدراوي وعيد هيكل لديهم جانب سياسي وخبرة كبيرة فيما يتعلق بالانتخابات بالإضافة إلي باقي أعضاء اللجنة.



وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن دور اللجنة ليس اختيار المرشحين وإنما النظر والتنقية وإعطاء توصيات وهو دور محايد وموضوعي وأن استمارات إبداء الرغبة هي بنك معلومات يكون أمامنا في الاختيارات والمعيار الأساسي لكل مرشح هو الشعبية وحسن السمعة.



وأكد رئيس اللجنة المستشار عيد هيكل أنه خاطب رؤساء اللجان العامة بالمحافظات لإرسال ترشيحاتها لمجلسي النواب والشيوخ في موعد أقصاه الأحد القادم علي أن يكون اجتماع اللجنة القادم يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء بحضور رئيس الحزب وأعضاء اللجنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.