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موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بالقاهرة

تقييمات الصف الأول
تقييمات الصف الأول والثانى الابتدائي، فيتو
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اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٢١ مايو إلى ٤ يونيه ٢٠٢٥.

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وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنه سيتم التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي اعتبارا  من يوم الأحد ١١ مايو حتى الخميس ١٥ مايو، بينما يتم التقييم النهائي اعتبارا من يوم الأحد ١٨ مايو حتى الخميس ٢٢ مايو.

 

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر.

 

وسيؤدي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي الامتحانات في الفترة من الخميس ٢٢ مايو إلى الإثنين ٢٦ مايو، والصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله في الفترة من الخميس ٢٢ مايو حتى الثلاثاء ٢٧ مايو.

ويتم امتحان المواد التي لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل من يوم السبت ١٧ مايو حتى الأربعاء ٢١ مايو.

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