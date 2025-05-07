الأربعاء 07 مايو 2025
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تعليم قنا تكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة الطفل الموهوب

تعليم قنا تكرم الطلاب
تعليم قنا تكرم الطلاب الفائزون فى مسابقة الطفل الموهوب

كرم هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الطلاب الفائزين فى مسابقة ( الطفل الموهوب) التى ينظمها مركز ثقافة الطفل النوادى الاستكشافية للعلوم والتكنولوجيا للإدارات التعليمية للعام 2024/ 2025م، على مستوى الجمهورية، وعددهم 7 طلاب من مختلف المراحل التعليمية.


وذلك في حضور سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة والدكتورة أميمة البدرى مسئول المركز الأستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بقنا واسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة وأحمد حلمى مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

تكريم الطلاب بقنا

وشمل التكريم الطالبة سيمون عاطف ثابت إدارة أبوتشت التعليمية، والطالبة نورهان محمد إبراهيم إدارة الوقف التعليمية، والطالب على صابر عبدالعزير مدرسة التربية الفكرية التابعة لادارة قنا، والطلاب بسنت حماد منصور، ومريم معروف أحمد، ومروة خيرى سيد، والزهراء أحمد محمد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التابعة لادارة قنا التعليمية

هنأ وكيل الوزارة الطلاب الفائزين وحثهم على مزيد من التميز والإبداع والمشاركة الجادة والمتميزة، كما شكر بدوره القائمين على إدارة المدارس المشاركة في المسابقة والمراكز الاستكشافية وادارة التربية الخاصة بالمديرية.

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ابوتشت تعليم قنا مدير إدارة العلاقات العامة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وكيل وزارة التربية والتعليم

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