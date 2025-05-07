جدول امتحانات التعليم الثانوي في الأقصر (عام وتربية خاصة )

ينشر «فيتو» جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي (عام وتربية خاصة ) للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك بعد إعلانها رسميًا من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر والاعتماد من محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة.

جدول امتحانات الثانوية

وعقد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر اجتماعًا موسعًا، ضم مديري العموم ومديري المراحل التعليمية، لمناقشة خطة الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأكد وكيل تعليم الأقصر، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية لوضع أسئلة الامتحانات، وفقًا لما أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشددًا على أن تكون الأسئلة متنوعة وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب.

وأشار إلى ضرورة متابعة جاهزية المدارس من حيث المقاعد وتجهيزات الفصول، بما يضمن راحة الطلاب أثناء أداء الامتحانات، موجّهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة في المدارس التي تحتاج إلى تدخل قبل انطلاق الامتحانات.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية النظافة العامة داخل المدارس، سواء في الفصول أو دورات المياه أو ساحات المدارس، مشيرًا إلى أن توفير بيئة نظيفة ومنظمة ينعكس على نفسية الطلاب ويسهم في تهيئة مناخ مناسب لأداء الامتحانات بهدوء وانضباط، مشيرًا إلى أن المديرية تتابع بشكل يومي الاستعدادات في مختلف الإدارات التعليمية، لضمان خروج موسم الامتحانات بصورة مشرفة تليق بمستوى المحافظة التعليمي.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي مكفوفين

جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

جدول امتحانات الصف الأول الثانوى العام المتخلفين

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام متخلفين

جدول امتحانات الصف الأول الثانوى مكفوفين

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي مكفوفين

جدول امتحانات الصف الأول الثانوى مكفوفين متخلفين

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