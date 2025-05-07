"سيدات سلة الأهلي" يفوز على مصر للتأمين في نصف نهائي دورى السوبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على مصر للتأمين بنتيجة 63-47، في أولى مواجهات الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر، التي تقام بنظام Best of 3.

أقيمت المباراة على صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية، وقدم خلالها الفريق أداء مميزًا وقويًّا بقيادة طارق خيري المدير الفني للفريق، ونجح «سيدات الأهلي» في حسم المباراة بنتيجة 63-47.

ومن المقرر أن يواجه فريق سيدات سلة الأهلي نظيره مصر للتأمين، في المباراة الثانية من سلسلة نصف النهائي يوم الجمعة القادم على صالة برج العرب.

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