جدول امتحانات التعليم الإعدادي في الأقصر (عام ومهني)

ينشر «فيتو» جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإعدادية (عام ومهنى ) للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، في محافظة الأقصر بعد إعلانها رسميًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

جدول امتحانات الإعدادية



وفي وقت سابق اعتمد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/ 2024 لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والاعدادية في الفترة من الخميس ٢٢ /٥ وحتى الثلاثاء ٢٧ مايو الجارى، وامتحانات النقل للمرحلة الثانوية فى الفترة من الأربعاء ٢١ /٥ وحتى الثلاثاء ٢٧ مايو الجارى، أما امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع من السبت ١٧ /٥ حتى الثلاثاء ٢٠ مايو الجارى، وصفوف النقل بالتعليم الفنى فى الفترة من الأربعاء ٧ مايو الجارى وحتى الثلاثاء ٢٠ مايو الجارى، والشهادة الإعدادية فى الفترة من السبت ٣١ مايو وحتى الأربعاء ٤ يونيو ٢٠٢٥.

ووجه محافظ الأقصر الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بالاستعداد التام للامتحانات مع توفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، وتهيئة المناخ الجيد والتنسيق التام لأداء الامتحانات، وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي مسائي

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي المهني

جدول امتحانات الصف الثاني المهني مسائي

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية عام ولغات

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية المهني

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي مهني

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني مسائي

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

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