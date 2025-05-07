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رياضة

الدوري المصري، محمد هلال رجل مباراة مودرن سبورت والجونة

محمد هلال لاعب مودرن
محمد هلال لاعب مودرن سبورت

الدوري المصري، حصد محمد هلال، لاعب فريق مودرن سبورت، جائزة رجل مباراة اليوم أمام الجونة في المواجهة التي انتهت بفوز مودرن بهدف نظيف.

وسجل محمد هلال هدف المباراة الوحيد ليحصد مودرن سبورت ثلاثة نقاط على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة النهائية من مسابقة دوري نايل.

 

مودرن يشعل صراع الهبوط في الدوري المصري بفوز ثمين على الجونة

وحقق فريق مودرن سبورت، فوزا مهما على نظيره الجونة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب خالد بشارة بالجونة، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري.

وسيطر الجونة على مجريات الأمور مستغلا عاملي الأرض والجمهور، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، خطف مودرن سبورت هدف الفوز في الدقيقة 63 عن طريق محمد هلال، بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فشل دفاع الجونة في إبعادها لتصل إلى محمد هلال الذي سدد رأسية سكنت الشباك، ليخطف لفريقه 3 نقاط ثمينة.

 

تشكيل الجونة أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

جاء تشكيل الجونة أمام مودرن سبورت في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: حسن شاهين.

خط الدفاع: أحمد مجدي، عبد الرسول، أحمد شوشة، أحمد العش.

خط الوسط: أليو جاتا، نور السيد، حافظ، حسونة.

خط الهجوم: أوجو صامويل، مروان محسن.

 

تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة بالدوري

وجاء تشكيل مودرن سبورت ضد الجونة في الدوري المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، محمد صبري، محمد مسعد، محمد هلال، معتز زدام

هجوم: ارنولد ايبا

فيما جلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، وليد علي، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، محمد اميسي، خالد رضا، عبد الرحمن رشدان

 

ترتيب الجونة مودرن سبورت 

بتلك النتيجة يحتل الجونة بقيادة علاء عبدالعال المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري برصيد 27 نقطة، حيث لعب 5 مباريات في مجموعة الهبوط، فاز في 3 على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين وعلى زد إف سي 2-1 وعلى إنبي بهدف دون رد، وتعادل في مباراة واحدة مع سموحة بهدف لكل منهما، قبل الخسارة في مباراة اليوم ضد مودرن.

على الجانب الآخر، رفع مودرن سبورت بقيادة المدرب الجزائري عبدالحق بن شيخة، رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأخير، بفارق الأهداف خلف إنبي صاخب المركز قبل الأخير، ونقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز قبل الأخير.

 ويعيش مودرن انتفاضة في مجموعة الهبوط بعد فوزه في 3 مباريات على سموحة بهدفين نظيفين وعلى غزل المحلة 2-1 وأخيرا على الجونة، وخسر مباراة واحدة أمام إنبي بنتيجة 1-2.

أدار المباراة محمود البنا ويساعده عمر فتحي ومحمد سعيد عبدالعظيم ومعهم جلال أحمد حكما رابعا وأمين عمر حكم فيديو وسمير جمال مساعد حكم فيديو.

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