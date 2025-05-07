الأربعاء 07 مايو 2025
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ثقافة وفنون

محمد سلام يستعد لبطولة مسرحية جديدة

محمد سلام
محمد سلام

يستعد الفنان محمد سلام للقيام ببطولة عرض مسرحي جديد، يعرض بأحد المسارح الخاصة بالقاهرة، ويشاركه البطولة عدد من النجوم الشباب.

 

وكشف مصدر مقرب من محمد سلام، أنه وقع بالفعل عقد بطولة مسرحية جديدة، إلا أنه يتكتم تفاصيلها، خاصة أنها مازالت في مرحلة التحضير الأولية، لكنها سوف تكون مفاجأة للجمهور، خاصة أنها سوف تشهد عودته للأضواء بعد فترة من الغياب.

 

وأضاف المصدر أن المسرحية سوف تعرض بالقاهرة وعدد من محافظات مصر، حيث من المفترض أن يتم عرض المسرحية بمدينة الأسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي وبعض المدن الأخرى

 

تفاصيل “كارثة طبيعية”

 من جانب آخر ينتظر الفنان محمد سلام عرض مسلسل"كارثة طبيعية"، الذي انتهى من تصويره منذ فترة وجيزة.

ومسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

 

أبطال مسلسل “كارثة طبيعية”

مسلسل “كارثة طبيعية” بطولة محمد سلام وحمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

 

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