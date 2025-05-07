تخدم 60 ألف نسمة، محافظ قنا يفتتح محطة مياه شرب الجبيل المدمجة

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، محطة مياه شرب الجبيل المدمجة في خطوة تعكس اهتمام الدولة المستمر نحو تحسين خدمات البنية التحتية وتوفير مياه نقية وآمنة للسكان.

وشهد مراسم الافتتاح الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بالإضافة إلى النائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب، والنائب طارق رسلان، والنائب احمد عبد الماجد الأحمر عضوا مجلس الشيوخ، إلى جانب أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

منطقة الجبيل والمناطق المحيطة بعد أعمال الإحلال والتجديد

وأوضح محافظ قنا أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ ٨٠ لتر/ الثانية ما يمكنها من تغطية احتياجات ما يزيد عن ٦٠ ألف نسمة من المواطنين في منطقة الجبيل والمناطق المحيطة بعد أعمال الإحلال والتجديد الكلى لجميع مكونات المحطة من أعمال كهروميكانيكية، وكهرباء، وأعمال مدنية بتكلفة إجمالية ٣٠ مليون جنيه.

وأضاف "عبدالحليم"، أن افتتاح المحطة يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع تم تنفيذه وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية، ما يضمن جودة المياه المقدمة للمواطنين.

يذكر أن محطة مياه شرب الجبيل المدمجة تعد إضافة نوعية للبنية التحتية في المنطقة، كما تساهم في الحد من مشكلات نقص المياه وتحسين جودة الحياة للسكان.

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