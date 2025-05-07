إسدال الستار على جريمة قتل زوجين في دلهمو بالمنوفية.. الجناة نفذوا خطتهم الشيطانية لسرقة 450 ألف جنيه باستخدام “خطاف موز” وحبس بنات الضحايا داخل غرفة.. والمحكمة تعاقب المتهمين بالإعدام

قصة جريمة فى دلهمو، أسدلت محكمة جنايات شبين الكوم، المنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة المنوفية، بالحكم بالإعدام شنقًا لثلاثة متهمين تورطوا في قتل زوجين بدم بارد داخل منزلهما بقرية دلهمو، وذلك بدافع السرقة.

قصة جريمة في دلهمو

كما قضت المحكمة بتغريم الجناة مبلغ مليون و100 ألف جنيه كتعويض، لتكتمل فصول العدالة الصارمة بحق من سولت لهم أنفسهم ارتكاب جريمة هزّت وجدان الشارع المصري.



جلسة الحكم لم تكن عادية، فقد امتلأت القاعة بدموع بنات الضحيتين، اللاتي حضرن الجلسة بقلوب مرتعشة وأنفاس مخنوقة، حتى نُطق بالحكم الذي أعاد لهن جزءًا من الشعور بالعدالة.

الابنة الكبرى قالت إن الأسرة لم تتعافَ حتى الآن من آثار الصدمة النفسية، التي تتطلب متابعة طبية مستمرة، ووصفت الحكم بـ"أول خطوة في طريق الإنصاف".

الجناه هاجموا الزوجين بخطاف موز وحبسوا بناتهم داخل غرفة معزولة



ما روته البنات في المحكمة كان كفيلًا بتجميد الدم في العروق، في الليلة المشؤومة، اقتحم الجناة منزل الأسرة بعد أن علموا بوجود 450 ألف جنيه حصل عليها الأب عقب إلغاء صفقة سيارة.

وقام المتهمون بحبس ثلاث من البنات في غرفة معزولة، ثم هاجموا الوالدين بـخطاف موز، وهو أداة حادة قاتلة تُستخدم عادة في تقطيع ثمار الموز... لكنها في تلك الليلة أصبحت أداة موت!

ورغم ارتكابهم الجريمة، لم ينجحوا في سرقة المال، لأن الأب أخفى المبلغ داخل "حلة تحت السرير"! في مشهد يثير الألم والسخرية السوداء في آنٍ واحد.

وبدأت القصة عندما تلقى مركز شرطة أشمون بلاغًا بالعثور على جثة الزوجين مذبوحين داخل شقتهما.

الإعدام لقتلة زوجين بسبب 450 ألف جنيه

وكشفت التحريات، أن المتهمين من أصحاب السوابق، وتتبعوا الضحية بعد معرفتهم بحصوله على المبلغ المالي، ليرتكبوا الجريمة في اليوم ذاته، وتم ضبط الجناة في وقت قياسي، وأحيلوا للنيابة، ثم للمحاكمة التي استمرت حتى صدور الحكم النهائي.

وقضت محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا بحق المتهمين.

وحضرت الجلسة والدة الأم القتيلة، وباقي أفراد الأسرة، الذين غادروا المحكمة وهم يرددون: "لن يبرد قلبنا إلا حين يُنفذ الحكم".

لغز العثور على جثة تاجر وزوجته

أحداث القضية وفقا لأوراق التحقيقات بدأت فى شهر نوفمبر العام الماضي والتى سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب العثور على جثة تاجر أعلاف وزوجته "جمعة.ع.أ" 53 عامًا، وزوجته "نجلاء.ف.ش" 45 عامًا داخل مسكنهما مقتولين المجاور للمجمع الطبي، في واقعة غامضة أثارت حالة من الذهول بين الأهالي.

وكشفت المعاينة الأولية وجود آثار بعثرة في محتويات المنزل، وضربات بالرأس أودت بحياتهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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