كانييه ويست ينهي مقابلته مع بيرس مورجان بعد أربع دقائق من بدايتها (فيديو)

استمرارا للتصرفات الغريبة للمغني الشهير كانييه ويست، غادر المغني مقابلته التلفزيونية مع المذيع البريطاني الأشهر حول العالم بيرس مورجان، بعد ٤ دقائق فقط من بدايتها.

كانييه ويست يغادر مقابلة بيرس مورجان

وظهر ويست في أمس من برنامج مورجان "Uncensored" على يوتيوب، حيث انضم إليه شريكه، نجم مواقع التواصل الاجتماعي سنيكو.

بدأ مورغان المقابلة بسؤال ويست عن حاله، فأجابه مغني الراب: "أعني... أنت ترى هذا المنظر" وتحكم عليه بناءً على المنظر"، وكان ويست يُجري المقابلة أمام خلفية خلابة حيث يعمل علي موسيقاه في مدينة مايوركا، في إسبانيا.

وفي محاولة للتعمق في المقابلة، تابع مورجان حديثه مع ويست قائلا:"المنظر من مايوركا، لقد زرتها.. إنه مكان جميل.. في الواقع، تبدو مرتاحًا وسعيدًا للغاية.." هذا يتناقض تمامًا مع صورتك العامة حاليًا، على مدار العامين الماضيين، بقيادة شراستك..."، ليقاطع ويست مورجان قبل أن يطرح السؤال كاملًا.

وقال ويست: “أنا أختلف معك بالفعل.. الأمر ليس تناقضًا - فهناك الكثير من الأشخاص والفنانين الذين يدافعون عن فكرة قدرة الشخص على التعبير عن نفسه، وقد واجهوا حربًا من الهجمات من البنوك - هذه هي أفضل طريقة للتعبير عن ذلك.. إن التعرض للهجوم من البنوك، والتمسك بهذا الرأي، كما تعلمون، هو النصر.. لذا أعتقد أنني أتناقض معك”.

ثم سأل مورجان كاني عن متابعيه البالغ عددهم 32 مليونًا على موقع التواصل X، فاعترض مغني الراب على الرقم قائلًا: "انظر، الآن لن تنقص مني شيئًا يا أخي.. كم عدد متابعيني؟"

بعد أن أكد مورجان لأحد الموظفين أن عدد متابعيه 33 مليونًا، واصل ويست هجومه اللاذع على وسائل الإعلام واتهم مورغان "بالتهرب من المحاسبة والمسؤولية"، وقال إن المقابلة "يمكن أن تعود عندما يحين وقت العد".

ثم أزال ويست الميكروفون وانصرف، تاركًا سنيكو ليقول: "هذا كل شيء بالنسبة لي".

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